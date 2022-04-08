Сбер опустит ставку льготной ипотеки ниже 12%

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Она будет на 0,3% ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ

Новая ставка по льготной ипотеке — от 11,7%. Также по программе «Господдержка 2020» Сбер увеличил максимальную сумму кредита — для южных регионов России она выросла с 3 до 6 млн рублей.

Лариса Николаевна Безделева

Лариса Николаевна Безделева

«Сбер — ключевой помощник жителей юга России и Северного Кавказа в решении жилищного вопроса. Сегодня у нас работает максимально удобная и быстрая система подбора, покупки и обслуживания всех ипотечных программ. Шесть из десяти заявок на ипотеку мы уже получаем в онлайн-формате, одобрение в среднем занимает одну минуту, в офис банка нужно прийти один раз — для регистрации сделки», — отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик. Здесь более 340 тыс. предложений в 11 регионах обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка.

Сразу четыре южных региона страны входят в десятку лучших по скорости электронной регистрации сделки: Северная Осетия-Алания (3 часа), Ставропольский край (6 часов), Чечня (9 часов), Дагестан (20 часов). Средний показатель по стране — 46 часов.

Ранее Юга.ру писали, что Сбер повысил ставки по депозитам в рублях и запустил новые валютные вклады.

Банки Ипотека Кредитование Сбербанк Финансы Экономика

Новости

Росстат назвал предварительную численность населения в Краснодарском крае
Волонтеры приглашают краснодарцев на субботник на Киргизских плавнях в микрорайоне Гидрострой. Он пройдет 9 апреля.
В мэрии Краснодара рассказали, где в городе разместят новые зарядки для электромобилей
Власти Краснодара пообещали прибраться на Острове Масленицы после жалобы экологов. Еще там восстановят украденный шлагбаум
Бывший мэр Ейска стал исполняющим обязанности главы Ейского района
Сбер опустит ставку льготной ипотеки ниже 12%

Лента новостей

Реклама на сайте