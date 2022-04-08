Сбер опустит ставку льготной ипотеки ниже 12%

Она будет на 0,3% ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ

Новая ставка по льготной ипотеке — от 11,7%. Также по программе «Господдержка 2020» Сбер увеличил максимальную сумму кредита — для южных регионов России она выросла с 3 до 6 млн рублей.

Лариса Николаевна Безделева

«Сбер — ключевой помощник жителей юга России и Северного Кавказа в решении жилищного вопроса. Сегодня у нас работает максимально удобная и быстрая система подбора, покупки и обслуживания всех ипотечных программ. Шесть из десяти заявок на ипотеку мы уже получаем в онлайн-формате, одобрение в среднем занимает одну минуту, в офис банка нужно прийти один раз — для регистрации сделки», — отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик. Здесь более 340 тыс. предложений в 11 регионах обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка. Сразу четыре южных региона страны входят в десятку лучших по скорости электронной регистрации сделки: Северная Осетия-Алания (3 часа), Ставропольский край (6 часов), Чечня (9 часов), Дагестан (20 часов). Средний показатель по стране — 46 часов.