В Краснодаре на перекрестке Тюляева и Уральской временно отключат светофоры
Светофоры на перекрестке в Комсомольском микрорайоне не будут работать с 11 апреля
9 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что 11 апреля с 10:00 отключат светофоры на перекрестке улиц Тюляева и Уральской. Они не будут работать до 15 апреля. Снова их включат в 16:00.В это время там собираются заменить оборудование. Регулировать движение на перекрестке будут сотрудники ДПС.
Работы пройдут в рамках ремонта дороги от улицы Уральской до Сормовской.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара рассказали о планах по развитию Комсомольского микрорайона. В 2022 году планируется отремонтировать дорогу на улице Тюляева от Уральской до Сормовской.