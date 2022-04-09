В Краснодаре на перекрестке Тюляева и Уральской временно отключат светофоры

Светофоры на перекрестке в Комсомольском микрорайоне не будут работать с 11 апреля

9 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что 11 апреля с 10:00 отключат светофоры на перекрестке улиц Тюляева и Уральской. Они не будут работать до 15 апреля. Снова их включат в 16:00.В это время там собираются заменить оборудование. Регулировать движение на перекрестке будут сотрудники ДПС.

Работы пройдут в рамках ремонта дороги от улицы Уральской до Сормовской.