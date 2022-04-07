Жители Адыгеи выберут территорию для благоустройства в 2023 году

С 15 апреля по 30 мая пройдет онлайн-голосование за реконструкцию общественных территорий

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2022 года в Адыгее благоустроят сквер по ул. Чкалова в Майкопе, площадь 15-летия республики Адыгея в Энеме, общественную территорию в Яблоновском по ул. Гагарина от ул. Чапаева до ул. Кочубея. За эти объекты жители проголосовали в прошлом году.

Список очередных объектов благоустройства определит онлайн-голосование на портале. Поучаствовать смогут жители муниципалитетов с населением свыше 20 тыс. человек. На выбор представлены четыре территории в Майкопе, столько же — в Яблоновском и две — в Энеме.