В Анапе выставили на торги курортный городок за 479 млн рублей
Бывший детский лагерь «Юбилейный» в Анапе решили продать
В Анапе решили продать бывший детский курортный городок «Юбилейный». Он находится на правой береговой линии в 100 метрах от моря и имеет прямой выход к песчаному пляжу. Лот разместили на сайте ДОМ.РФ.
В состав лагеря на Пионерском проспекте, 171 входит земельный участок площадью 10 га и 50 нежилых зданий. Вокруг объекта находятся отели, базы отдыха и жилые дома. Начальная цена лота — 479,3 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 30 мая, а аукцион пройдет 3 июня.
Ранее объект находился в собственности Министерства обороны, но затем полномочия на него передали ДОМ.РФ. Территория является федеральной собственностью. Кроме того, участок частично расположен в границе объекта культурного археологического наследия с охранной зоной. Также земельный участок ограничен в обороте и не может быть предоставлен в частную собственность.
Согласно отчету по обследованию инженерной инфраструктуры, электрические сети и система освещения находятся в плохом состоянии. Выявлены многочисленные нарушения в монтаже кабелей и проводов. Система теплоснабжения тоже находится в неудовлетворительном состоянии.
Сообщается, что территория бывшего лагеря подойдет для гостиничного комплекса базы отдыха, детского лагеря или реабилитационного центра.
Как писали Юга.ру, в феврале 2021 года правительство Самарской области выставило на торги зданий бывшего санатория «Южная Звезда» в Геленджике. Оно включено в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края как «Дом жилой, дача генерала Н. И. Вишневецкого начала ХХ века».