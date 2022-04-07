В Анапе выставили на торги курортный городок за 479 млн рублей

В Анапе решили продать бывший детский курортный городок «Юбилейный». Он находится на правой береговой линии в 100 метрах от моря и имеет прямой выход к песчаному пляжу. Лот разместили на сайте ДОМ.РФ.

В состав лагеря на Пионерском проспекте, 171 входит земельный участок площадью 10 га и 50 нежилых зданий. Вокруг объекта находятся отели, базы отдыха и жилые дома. Начальная цена лота — 479,3 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 30 мая, а аукцион пройдет 3 июня.

Ранее объект находился в собственности Министерства обороны, но затем полномочия на него передали ДОМ.РФ. Территория является федеральной собственностью. Кроме того, участок частично расположен в границе объекта культурного археологического наследия с охранной зоной. Также земельный участок ограничен в обороте и не может быть предоставлен в частную собственность.