Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир сообщила, что единственное в городе окно Люксфера законсервировали
Окно Люксфера нашли в Краснодаре в 2020 году на углу улиц Красноармейской, 26 и Мира, 41/А1. Эти окна использовали для освещения подвалов в конце XIX — начале ХХ века
Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодар откопали элемент подвального освещения — окно Люксфера. Окно считается объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому городской департамент архитектуры и градостроительства летом 2020 года обратился в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия, чтобы окно приобрело охранный статус.
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Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир тогда говорила, что в дальнейшем при благоустройстве будет учитываться наличие этого окна, его не будут закапывать, закрывать асфальтом.
Спустя два года про окно опять вспомнили. О нем в своем аккаунте в телеграм написала Наталья Машталир. По ее словам, окно законсервировали. Теперь чиновники планируют его дальнейшую реставрацию.
«Свою историю это архитектурное «явление» ведет с середины XIX века. Американская компания Luxfer Prism Company первая придумала и запатентовала призмы из стекла внутри двух спаянных блоков, благодаря которым днём в подвале было так же светло, как в обычной комнате, что помогало избежать трат электроэнергии», — написала Машталир.
О сроках начала реставрации не сообщаются.
Напомним, в октябре 2021 года в Краснодаре начали реконструкцию Дома кубанской журналистики. Там будет музей и редакции региональных СМИ.