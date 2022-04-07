Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир сообщила, что единственное в городе окно Люксфера законсервировали

Окно Люксфера нашли в Краснодаре в 2020 году на углу улиц Красноармейской, 26 и Мира, 41/А1. Эти окна использовали для освещения подвалов в конце XIX — начале ХХ века

Ранее Юга.ру писали , что в центре Краснодар откопали элемент подвального освещения — окно Люксфера. Окно считается объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому городской департамент архитектуры и градостроительства летом 2020 года обратился в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия, чтобы окно приобрело охранный статус.

Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир тогда говорила, что в дальнейшем при благоустройстве будет учитываться наличие этого окна, его не будут закапывать, закрывать асфальтом.

Спустя два года про окно опять вспомнили. О нем в своем аккаунте в телеграм написала Наталья Машталир. По ее словам, окно законсервировали. Теперь чиновники планируют его дальнейшую реставрацию.