Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор журналисту, который пожаловался на избиение полицейскими

Журналист издания CBS Media Владислав Крамской 21 января пожаловался, что его избили сотрудники полиции. В итоге его оштрафовали за неповиновение полицейским

Ранее Юга.ру писали, что журналист издания CBS Media Владислав Крамской 21 января рассказал, что его избили и задержали сотрудники полиции на улице имени Александры Приймак. По словам журналиста, к нему подошли сотрудники МВД и попросили предъявить документы. После просьбы представиться его стали избивать. Позже, по словам журналиста, один из сотрудников направил на него боевое оружие. Когда полицейские узнали, что он журналист, ему сказали, что они «не любят журналистов». Владислав Крамской снял побои: у него оказалась разбита губа, ему откололи зуб, который он не так давно починил, также он жаловался на боль в горле и травму головы.

После того, как эту историю осветили в СМИ, в МВД сообщили о служебной проверке, которая пока не закончилась. В Прикубанском районном суде в феврале прошло заседание по делу Крамского. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Журналист подал жалобу на решение районного суда. Заседание по этой жалобе прошло 6 апреля в Краснодарском краевом суде. «Решение Прикубанского районного суда краевой суд оставил без изменений. Хочется сказать, что у сотрудников полиции нет ни одного доказательства, что я оказывал неповиновение, сопротивлялся при задержании и рвал их одежду, как они заявляют. С нашей стороны был свидетель, который рассказал в суде, что я вел себя спокойно и корректно разговаривал. Также свидетель видел, как полицейские копались в моих личных вещах. Еще в суде сказали, что покажут записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в отделе полиции в качестве доказательства со стороны полицейских. Но их не показали. На заседании судья сказал, что полицейские просто принесли флешку с некой видеозаписью», — рассказал журналисту Юга.ру Владислав Крамской.

По словам адвоката Владислава Крамского, это решение будет обжаловано в кассационном порядке.