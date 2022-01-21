Краснодарский журналист пожаловался, что его избили полицейские. Ему сказали, что «не любят журналистов»
21 января сотрудник издания CBS Media пожаловался на избиение полицейскими на улице имени Александры Приймак. Полиция проводит проверку
Журналист издания CBS Media Владислав Крамской рассказал Юга.ру, что вечером 20 января на остановке общественного транспорта в поселке Северном к нему подошли полицейские и попросили предъявить документы. Журналист попросил представиться, но правоохранители отказались. Молодой человек позвонил по номеру «102» и во время разговора с дежурным на него напал один из полицейских.
«Он душил меня рукой, я начал терять сознание… Подошел другой полицейский и стал избивать руками... Они спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы. Уже в машине я представился журналистом, мне сказали, что они не любят журналистов. Потом отвезли в отдел полиции, где я провел в ночь. Утром меня доставили в суд. До они угрожали мне и моей семье, если я расскажу о произошедшем, на меня направляли оружие. У меня разбита губа, тяжело глотать, болит голова и опухает щека, нет половины зуба. Врач сказал, что травмы криминальные, будут делать КТ головного мозга. Побои я снял в зиповской больнице [Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи — прим.ред]. Сегодня был в суде, теперь мне хотят дать 15 суток за неповиновение полиции», — рассказал Крамской.
Молодому человеку вручили повестку в суд по административному делу. Заседание назначено на 22 января.
Юга.ру обратились в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там сообщили, что «уточняют информацию об этом случае».
Спустя несколько часов на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю появилось сообщение о начале проверки.
«Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация о якобы причинении сотрудниками полиции телесных повреждений при задержании гражданина в поселке Северном города Краснодара. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному факту назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.