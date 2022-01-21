Краснодарский журналист пожаловался, что его избили полицейские. Ему сказали, что «не любят журналистов»

Журналист издания CBS Media Владислав Крамской рассказал Юга.ру, что вечером 20 января на остановке общественного транспорта в поселке Северном к нему подошли полицейские и попросили предъявить документы. Журналист попросил представиться, но правоохранители отказались. Молодой человек позвонил по номеру «102» и во время разговора с дежурным на него напал один из полицейских.

«Он душил меня рукой, я начал терять сознание… Подошел другой полицейский и стал избивать руками... Они спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы. Уже в машине я представился журналистом, мне сказали, что они не любят журналистов. Потом отвезли в отдел полиции, где я провел в ночь. Утром меня доставили в суд. До они угрожали мне и моей семье, если я расскажу о произошедшем, на меня направляли оружие. У меня разбита губа, тяжело глотать, болит голова и опухает щека, нет половины зуба. Врач сказал, что травмы криминальные, будут делать КТ головного мозга. Побои я снял в зиповской больнице [Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи — прим.ред]. Сегодня был в суде, теперь мне хотят дать 15 суток за неповиновение полиции», — рассказал Крамской.