Власти Анапы решили отремонтировать мост по дороге к Кипарисовому озеру
Мэр Анапы Василий Швец сказал, что до начала курортного сезона в Анапе отремонтируют мост через реку Сукко
6 апреля на сайте мэрии Анапы опубликовали пресс-релиз, в котором говорится, что рабочие отремонтируют мост через реку Сукко по дороге к Кипарисовому озеру. Сейчас мост закрыт для движения, там покосилась одна из подпорных плит.
По словам мэра Анапы Василия Швеца, мост отремонтируют без «каких-либо глобальных строительных работ». «Восстановить так, как было раньше», планируется к началу курортного сезона в 2022 году.
Также чиновники решили навести порядок на въезде Сукко и в самом селе. Там уберут мусор, сухие ветки, обрежут деревья, покрасят бордюры. Власти Анапы также заявили, что хотят снести «неприглядные объекты торговли и общепита вдоль дороги, которые являются самостроями». Когда их будут сносить, не уточняется.
«Жителей и гостей встречают мусор и грязь, а ведь это лицо курорта», — сказал мэр.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе планируют в 2022 году открыть новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню». Однако речь идет пока только о первой очереди объекта.