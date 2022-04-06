Власти Анапы решили отремонтировать мост по дороге к Кипарисовому озеру

Краснодарский край

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  • © Фото Веры Ревиной для Юга.ру
    © Фото Веры Ревиной для Юга.ру

Мэр Анапы Василий Швец сказал, что до начала курортного сезона в Анапе отремонтируют мост через реку Сукко

6 апреля на сайте мэрии Анапы опубликовали пресс-релиз, в котором говорится, что рабочие отремонтируют мост через реку Сукко по дороге к Кипарисовому озеру. Сейчас мост закрыт для движения, там покосилась одна из подпорных плит.

По словам мэра Анапы Василия Швеца, мост отремонтируют без «каких-либо глобальных строительных работ». «Восстановить так, как было раньше», планируется к началу курортного сезона в 2022 году.

Также чиновники решили навести порядок на въезде Сукко и в самом селе. Там уберут мусор, сухие ветки, обрежут деревья, покрасят бордюры. Власти Анапы также заявили, что хотят снести «неприглядные объекты торговли и общепита вдоль дороги, которые являются самостроями». Когда их будут сносить, не уточняется.

«Жителей и гостей встречают мусор и грязь, а ведь это лицо курорта», — сказал мэр.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе планируют в 2022 году открыть новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню». Однако речь идет пока только о первой очереди объекта. 

Анапа Василий Швец Дороги Строительство

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Власти Анапы решили отремонтировать мост по дороге к Кипарисовому озеру
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