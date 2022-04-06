Власти Анапы решили отремонтировать мост по дороге к Кипарисовому озеру

Мэр Анапы Василий Швец сказал, что до начала курортного сезона в Анапе отремонтируют мост через реку Сукко

6 апреля на сайте мэрии Анапы опубликовали пресс-релиз, в котором говорится, что рабочие отремонтируют мост через реку Сукко по дороге к Кипарисовому озеру. Сейчас мост закрыт для движения, там покосилась одна из подпорных плит.

По словам мэра Анапы Василия Швеца, мост отремонтируют без «каких-либо глобальных строительных работ». «Восстановить так, как было раньше», планируется к началу курортного сезона в 2022 году.