В Анапе планируют в 2022 году открыть новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню»

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru

17 марта власти Кубани сообщили о планах открыть в 2022 году одну очередь нового туристического объекта в Анапе

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в Анапе на территории сельскохозяйственного потребкооператива «Винная деревня» рядом со станицей Гостагаевской появится новый объект эногастрономического туризма. Туристическую зону будут открывать поэтапно, к началу туристического сезона в 2022 году там откроется первая очередь.

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В «Винной деревне» сделают центральную площадь для проведения концертов, оборудуют винодельню, рестораны, построят прогулочную аллею, смотровую площадку, зону отдыха, место для дегустаций.

Архитектура зданий там будет выполнена в кантри-стиле (в деревенском стиле). Фото проекта можно посмотреть по ссылке.

Ранее Юга.ру писали, что в России ввели новую категорию земель под виноградарство. Первыми новый статус получат земли Анапы.

Анапа Вино Курорты и туризм

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