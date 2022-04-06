В Музыкальном микрорайоне Краснодара суд заморозил строительство многоэтажки на месте детского сада

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре уже пять лет добиваются строительства детского сада

Напомним, согласно генплану Краснодара на улице Агрохимической, 2/1 планируется строительство детского сада на 220 мест. Но на этом месте компания «Монолит Строй» собирается возводить многоквартирный жилой дом.

Жители района уже пять лет пытаются противостоять стройке и просят построить детский сад. Кроме того, земля находится в зоне Ж-1, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, но по решению суда участку присвоили зону для строительства многоэтажных домов.

Через суд застройщику удалось добиться разрешения на строительство. Но сейчас Первомайский суд Краснодара рассматривает иск о признании незаконным выдачи разрешения.

Как сообщили «Аргументы недели», на время судебных разбирательств Первомайский суд Краснодара решил заморозить строительство дома. Эту информацию журналистке Юга.ру 6 апреля подтвердили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Новороссийской на месте велотрека планируют построить школу на 1150 мест. Этим займется строительная компания DOGMA. Завершить работы должны в 2023 году.

Детские сады Краснодар Строительство

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