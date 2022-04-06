В Адыгее усилили контроль за строительством и капремонтом школ

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

На заседании кабмина республики Мурат Кумпилов отметил, что строительство и капремонт соцобъектов, в том числе возведение трех школ в Тахтамукайском районе и поликлиники в Энеме, находятся на особом контроле

Как писали ранее Юга.ру, на капремонт школ в Майкопе, Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском районах направят 600 млн рублей, в том числе 596 млн рублей из федерального бюджета. В Шовгеновском районе уже начали ремонт Хакуринохабльской СОШ № 1.

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«Капремонт школ это проект «Единой России», поддержанный президентом РФ. В этом году в республике отремонтируют девять школ. Эти работы продолжатся сейчас составляется список объектов образования, которые отремонтируют в следующем году», — отметил глава республики.

Также Мурат Кумпилов рекомендовал продолжить мониторинг цен на продукты питания, расширить число участников ярмарок, внедрить меры поддержки аграриев и бизнеса, предложенные правительством страны.

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«Эффективные управленческие решения на местах позволяют нам рассчитывать на достижение ранее поставленных целей. Все, что планировали, должно быть воплощено в жизнь», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Капремонт Мурат Кумпилов Социальные программы Строительство Школа

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