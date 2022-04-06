В Адыгее усилили контроль за строительством и капремонтом школ

На заседании кабмина республики Мурат Кумпилов отметил, что строительство и капремонт соцобъектов, в том числе возведение трех школ в Тахтамукайском районе и поликлиники в Энеме, находятся на особом контроле

Как писали ранее Юга.ру, на капремонт школ в Майкопе, Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском районах направят 600 млн рублей, в том числе 596 млн рублей из федерального бюджета. В Шовгеновском районе уже начали ремонт Хакуринохабльской СОШ № 1.

«Капремонт школ — это проект «Единой России», поддержанный президентом РФ. В этом году в республике отремонтируют девять школ. Эти работы продолжатся — сейчас составляется список объектов образования, которые отремонтируют в следующем году», — отметил глава республики.

Также Мурат Кумпилов рекомендовал продолжить мониторинг цен на продукты питания, расширить число участников ярмарок, внедрить меры поддержки аграриев и бизнеса, предложенные правительством страны.