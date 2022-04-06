В Краснодаре для автомобилистов ограничат участок улицы Новороссийской

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До конца апреля в Краснодаре ограничат проезд на одной из полос по улице Новороссийской

В Краснодаре с 5 по 30 апреля для проезда закроют участок улицы Новороссийской напротив дома № 214 при движении от улицы Меланжевой к Волжской.  

В пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что движение ограничат из-за строительства участка газопровода. Участок откроют, как только специалисты выполнят все работы. 

Как писали Юга.ру, в 2022 году в Краснодаре планируют отремонтировать 33 участка дорог рядом с социально-значимыми объектами. Также сейчас ремонтируют дорогу между Западным обходом и хутором Копанским. В мэрии рассказали, что все идет по плану.

Краснодар Ремонт дорог

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