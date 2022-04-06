В Краснодаре для автомобилистов ограничат участок улицы Новороссийской

До конца апреля в Краснодаре ограничат проезд на одной из полос по улице Новороссийской

В Краснодаре с 5 по 30 апреля для проезда закроют участок улицы Новороссийской напротив дома № 214 при движении от улицы Меланжевой к Волжской.

В пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что движение ограничат из-за строительства участка газопровода. Участок откроют, как только специалисты выполнят все работы.

Как писали Юга.ру, в 2022 году в Краснодаре планируют отремонтировать 33 участка дорог рядом с социально-значимыми объектами. Также сейчас ремонтируют дорогу между Западным обходом и хутором Копанским. В мэрии рассказали, что все идет по плану.