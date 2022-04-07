«Авито» запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране

Компания выпустила видеоролик про основные возможности платформы. Мини‑зарисовки из жизни его героев напоминают пользователям, что, несмотря на меняющийся контекст и экономику, на «Авито» они по-прежнему могут продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.

Реклама направлена на всех пользователей «Авито» в поддержку пяти категорий: товары, услуги, работа, авто и недвижимость. Помимо ТВ и диджитал, видео доступно на наружной рекламе — более чем на 300 поверхностях в Москве и более чем на 200 — в Санкт-Петербурге. В общей сложности его покажут 150 млн раз. На национальном ТВ 855 минут ролика охватят более 78% аудитории от 18 до 55 лет. К созданию проекта привлекли креативное агентство DDB Russia.

«Для меня это даже не рекламная кампания. Это возможность сказать десяткам миллионов наших пользователей, что они могут быть уверены в «Авито». Особенно сейчас, когда нам всем так нужна уверенность в чем-то хорошем. «Авито» здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложения на нашей платформе не было еще никогда.

Мы видим возможность помочь бизнесам найти новые каналы продаж, а людям — купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда «Авито» — «Помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше». Мы стараемся», — сказал коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.