Леонид Агутин стал лицом новой кампании «Авито» по цифровой безопасности

Ролик с Агутиным опубликовали на YouTube и в соцсетях, также его будут распространять в популярных сообществах в мессенджерах.

Задача сервиса — помочь пользователям в освоении цифрового мира, в том числе в изучении правил безопасности при совершении ежедневных сделок. В видео Агутин приводит простые примеры, которые помогают запомнить правила безопасного поведения в сети.

«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы, не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из «Авито» предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», — отметил Леонид Агутин.