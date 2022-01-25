Леонид Агутин стал лицом новой кампании «Авито» по цифровой безопасности
В новой digital-кампании «Авито» Леонид Агутин рассказывает о главных правилах поведения в сети
Ролик с Агутиным опубликовали на YouTube и в соцсетях, также его будут распространять в популярных сообществах в мессенджерах.
Задача сервиса — помочь пользователям в освоении цифрового мира, в том числе в изучении правил безопасности при совершении ежедневных сделок. В видео Агутин приводит простые примеры, которые помогают запомнить правила безопасного поведения в сети.
«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы, не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из «Авито» предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», — отметил Леонид Агутин.
Для кампании был создан мини-фильм, рассказывающий о четырех ключевых правилах безопасного онлайн-шоппинга: не передавать посторонним данные банковских карт, не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи, оформлять доставку только на официальном сайте, обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта. Концепцию кампании разработало агентство SETTERS. В центре основного мини-фильма — сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в бытовых ситуациях.
«Уверенность — одна из трех ключевых ценностей нашего бренда. Нам действительно важно, чтобы пользователи ощущали себя комфортно и защищенно при взаимодействии с «Авито». Регулярно мы собираемся с командой, чтобы изучить, насколько повлияли наши коммуникации на уровень цифровых знаний пользователей «Авито». Такие кампании позволяют нам максимально быстро рассказать любой аудитории — от подростков до более старшего поколения, как себя вести, чтобы уверенно совершать покупки и обращаться за услугами в интернете. Мы обязательно продолжим рассказывать о безопасных сделках в сети и в будущих коммуникациях «Авито», — заявила руководитель направления бренда компании «Авито» Арина Гиршович.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Авито» вместе с блогерами и телеведущими запустил новогодний мини-сериал.