В Краснодаре пройдут прослушивания в ГИТИС. Зарегистрироваться можно уже сейчас

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мае МТС и ГИТИС отберут талантливых подростков для поступления на актерский факультет главного театрального вуза страны

В рамках благотворительного проекта «Поколение М» МТС и ГИТИС организуют в регионах онлайн-курсы по театральным и эстрадным дисциплинам и вступительные экзамены с преподавателями. 

В Краснодаре прослушивания пройдут очно. Те, кто пройдет их, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Образовательные мастер-классы и прослушивания в Краснодаре пройдут 12-13 мая в камерном зале Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Поучаствовать смогут подростки от 16 до 18 лет. Зарегистрироваться можно здесь.

Обязательная программа для прослушивания — стихотворение, басня, отрывок из прозы и песня. Чтобы помочь ребятам, преподаватели ГИТИСа предварительно расскажут, как выбрать репертуар и психологически подготовиться к экзаменам, и познакомят с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году.

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«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить дополнительные затраты для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где испытания заканчиваются неудачей для 95% поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той «горой», которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и показать нашу открытость.

В одиночку организовать и провести региональные прослушивания непросто. Здесь нужен компаньон, с которым мы смотрим в одну сторону. Именно таким надёжным партнёром для нас стала компания МТС, с которой мы уже не первый год в рамках проекта «Поколение М» успешно проводим региональные прослушивания», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

На основной онлайн-площадке проекта «Поколение М» дети со всей страны могут поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

Благотворительность Вузы Дети Искусство Краснодар МТС Образование

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