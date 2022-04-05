В Краснодаре пройдут прослушивания в ГИТИС. Зарегистрироваться можно уже сейчас

В мае МТС и ГИТИС отберут талантливых подростков для поступления на актерский факультет главного театрального вуза страны

В рамках благотворительного проекта «Поколение М» МТС и ГИТИС организуют в регионах онлайн-курсы по театральным и эстрадным дисциплинам и вступительные экзамены с преподавателями. В Краснодаре прослушивания пройдут очно. Те, кто пройдет их, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Образовательные мастер-классы и прослушивания в Краснодаре пройдут 12-13 мая в камерном зале Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Поучаствовать смогут подростки от 16 до 18 лет. Зарегистрироваться можно здесь.

Обязательная программа для прослушивания — стихотворение, басня, отрывок из прозы и песня. Чтобы помочь ребятам, преподаватели ГИТИСа предварительно расскажут, как выбрать репертуар и психологически подготовиться к экзаменам, и познакомят с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году.

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить дополнительные затраты для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где испытания заканчиваются неудачей для 95% поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той «горой», которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и показать нашу открытость.

В одиночку организовать и провести региональные прослушивания непросто. Здесь нужен компаньон, с которым мы смотрим в одну сторону. Именно таким надёжным партнёром для нас стала компания МТС, с которой мы уже не первый год в рамках проекта «Поколение М» успешно проводим региональные прослушивания», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.