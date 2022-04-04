Жители Кубани стали просить досрочно отключить отопление. Но власти этого делать не планируют
Краевые чиновники сообщили, что до 15 апреля отопление в крае отключать не будут
4 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе не планируют досрочно закрывать отопительный сезон, хотя жители некоторых районов просят это сделать.
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«В крае потеплело, и жители начинают просить отключить отопление в их домах. Но мы не можем это сделать по всему краю. В каких-то районах по-прежнему прохладно. По закону отключать отопление мы можем при условии, если среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение пяти дней. Такого в крае пока не было, и мы продолжаем топить по нормативу», — цитирует вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого пресс-служба администрации Краснодарского края.
Трембицкий добавил, что отопление в домах не планируют отключать ранее 15 апреля. Он посоветовал обращаться в свои управляющие компании тем жильцам, которые думают, что в их домах слишком жарко. Если с таким мнением согласятся все жильцы, просьбу рассмотрят в индивидуальном порядке.
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Ранее Юга.ру писали, что отопительный сезон в Краснодарском крае начался 5 октября 2021 года. Но отопление дали не всем. 17 октября бывший исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов поручил, чтобы до 20 октября включили все котельные и отопительные пункты. Однако спустя месяц после начала отопительного сезона в шести многоэтажках Краснодара по-прежнему не было тепла.
Потом в городе случилось несколько коммунальных аварий. Одна из них оставила без тепла 17 тыс. человек. В феврале 2022 года краснодарцы стали получать огромные счета за отопление — на десятки тысяч рублей. Затем поставщик отопления объяснил, почему так случилось.