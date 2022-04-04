Жители Кубани стали просить досрочно отключить отопление. Но власти этого делать не планируют

«В крае потеплело, и жители начинают просить отключить отопление в их домах. Но мы не можем это сделать по всему краю. В каких-то районах по-прежнему прохладно. По закону отключать отопление мы можем при условии, если среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение пяти дней. Такого в крае пока не было, и мы продолжаем топить по нормативу», — цитирует вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого пресс-служба администрации Краснодарского края.

Трембицкий добавил, что отопление в домах не планируют отключать ранее 15 апреля. Он посоветовал обращаться в свои управляющие компании тем жильцам, которые думают, что в их домах слишком жарко. Если с таким мнением согласятся все жильцы, просьбу рассмотрят в индивидуальном порядке.