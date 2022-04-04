Криптографический модуль «Ростелекома» включили в единый реестр отечественного ПО

«КриптоSDK» для работы с биометрией включили в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и отнесли к средствам криптографической защиты

Модуль «КриптоSDK» защищает персональные данные и каналы связи при дистанционном обслуживании клиентов, а также сервисы удаленной идентификации с использованием Единой биометрической системы. С его помощью банки и организации безопасно идентифицируют граждан по биометрии и оказывают им услуги в мобильном приложении.

Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для удаленной идентификации человека по биометрии. Она позволяет получить услугу через интернет без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

С 22 февраля 2018 года оператор системы — «Ростелеком». Регулятор — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 30 декабря 2021 года ЕБС стала государственной.

«Ростелеком» разработал модуль с использованием сертифицированного криптографического средства «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 КС1 от компании «КриптоПро».

«Эксперты «КриптоПро» не раз подчеркивали актуальность задачи по упрощению встраивания поддержки российской криптографии для разработчиков конечных мобильных приложений. Создание и развитие компанией «Ростелеком» модуля «КриптоSDK», включенного теперь и в единый реестр отечественного ПО, — это еще один важнейший шаг в данном направлении», — сказал заместитель гендиректора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.