«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»

«Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play . Приложение позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, не выходя из дома стать клиентом любого банка. Для открытия счета или вклада, оформления кредита или банковского перевода, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность.

Приложение предназначено для удаленной идентификации клиентов по Единой биометрической системе. Ранее аналогичное приложение было запущено для смартфонов на Android. «Почта Банк» стал первой финансовой организацией, внедрившей удаленную идентификацию через мобильное приложение «Ростелекома».

Через мобильное приложение «Биометрия» пользователь может записать короткое видео (глядя в камеру, назвать определенную последовательность цифр) и отправить запись по защищенному каналу связи для сравнения с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.

Приложение позволяет проверить статус биометрии онлайн и найти ближайшее отделение для регистрации, если пользователь еще не создал цифровой образ. В «Биометрии» также реализован демонстрационный режим, который показывает весь процесс биометрической идентификации, не открывая счет в банке.

«Главные принципы Единой биометрической системы — доступность сервисов и безопасность. Для этого мы создали экосистему доступа к услугам банков через веб- и мобильные устройства. Приложение “Биометрия” стало первым в РФ защищенным приложением, опубликованном в официальных сторах. Мы прошли большой путь с регуляторами и сторами и сегодня можем сказать, что открытие счетов с использованием биометрии доступно пользователям всех популярных устройств», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.