В Краснодаре светофор упал на тротуар и лежит уже сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Краснодаре на улице Ставропольской 3 апреля столб со светофором упал на тротуар

3 апреля в Краснодаре на перекрестке Ставропольской и Шевченко столб со светофором и дорожным знаком упал на тротуар. Очевидцы рассказали, что на перекрестке не работает ни один светофор, а движение регулируют сотрудники ДПС.

Также отключили светофор на участке, где дорогу пересекают трамвайные пути. Автомобилистам приходится постоянно останавливаться, чтобы пропустить трамваи.

В районе полудня 4 апреля ситуация не изменилась. Столб со светофором все также находится в покосившемся состоянии, а на дороге дежурят сотрудники ДПС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара журналисту Юга.ру ответили, что о поломке светофора известно, его обещали отремонтировать. Но добавили, что завтра он работать тоже не будет.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Автомобильное движение затруднено на улице Шевченко с обеих сторон по направлению к Ставропольской. На самой Ставропольской карты показывают движение красным по направлению к университету.

  • © Скриншот с сервиса Google Maps, google.com/maps
    © Скриншот с сервиса Google Maps, google.com/maps

Ранее в мэрии обещали поставить светофор на проблемном перекрестке улиц Кирова и Плиева. Там происходит большое количество ДТП и автомобили таранят дома.

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