В Краснодаре светофор упал на тротуар и лежит уже сутки

В Краснодаре на улице Ставропольской 3 апреля столб со светофором упал на тротуар

3 апреля в Краснодаре на перекрестке Ставропольской и Шевченко столб со светофором и дорожным знаком упал на тротуар. Очевидцы рассказали, что на перекрестке не работает ни один светофор, а движение регулируют сотрудники ДПС.

Также отключили светофор на участке, где дорогу пересекают трамвайные пути. Автомобилистам приходится постоянно останавливаться, чтобы пропустить трамваи.

В районе полудня 4 апреля ситуация не изменилась. Столб со светофором все также находится в покосившемся состоянии, а на дороге дежурят сотрудники ДПС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара журналисту Юга.ру ответили, что о поломке светофора известно, его обещали отремонтировать. Но добавили, что завтра он работать тоже не будет.