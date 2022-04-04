В Краснодаре светофор упал на тротуар и лежит уже сутки
В Краснодаре на улице Ставропольской 3 апреля столб со светофором упал на тротуар
3 апреля в Краснодаре на перекрестке Ставропольской и Шевченко столб со светофором и дорожным знаком упал на тротуар. Очевидцы рассказали, что на перекрестке не работает ни один светофор, а движение регулируют сотрудники ДПС.
Также отключили светофор на участке, где дорогу пересекают трамвайные пути. Автомобилистам приходится постоянно останавливаться, чтобы пропустить трамваи.
В районе полудня 4 апреля ситуация не изменилась. Столб со светофором все также находится в покосившемся состоянии, а на дороге дежурят сотрудники ДПС.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара журналисту Юга.ру ответили, что о поломке светофора известно, его обещали отремонтировать. Но добавили, что завтра он работать тоже не будет.
Автомобильное движение затруднено на улице Шевченко с обеих сторон по направлению к Ставропольской. На самой Ставропольской карты показывают движение красным по направлению к университету.
Ранее в мэрии обещали поставить светофор на проблемном перекрестке улиц Кирова и Плиева. Там происходит большое количество ДТП и автомобили таранят дома.