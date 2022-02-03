Власти Краснодара решили установить светофор на перекрестке, где после ДТП машины таранят дома

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Светофор появится на перекрестке улиц Кирова и Плиева. Там постоянно происходят ДТП, после чего автомобили врезаются в здания и заборы частных домов

В мэрии Краснодара рассказали о планах поставить светофоры на проблемном перекрестке улиц Кирова и Плиева. Жители домов уже ставят там бетонные блоки перед зданиями, угловые дома на перекрестке серьезно деформированы из-за ДТП. В администрации объяснили, что большое количество аварий на перекрестке происходит из-за того, что улица Кирова переходит из главной дороги во второстепенную. Светофоры там обещают поставить до 1 июня.

Также светофоры появится на улице Демуса и около детского сада № 138. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в 2022 году в городе собираются установить 70 светофоров.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2021 года на перекрестке Кирова и Плиева в Краснодаре две машины врезались в стену жилого дома и разрушили ее. Также пострадал дорожный знак.

Андрей Алексеенко Дороги ДТП Краснодар Строительство

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