Власти Краснодара решили установить светофор на перекрестке, где после ДТП машины таранят дома

Светофор появится на перекрестке улиц Кирова и Плиева. Там постоянно происходят ДТП, после чего автомобили врезаются в здания и заборы частных домов

В мэрии Краснодара рассказали о планах поставить светофоры на проблемном перекрестке улиц Кирова и Плиева. Жители домов уже ставят там бетонные блоки перед зданиями, угловые дома на перекрестке серьезно деформированы из-за ДТП. В администрации объяснили, что большое количество аварий на перекрестке происходит из-за того, что улица Кирова переходит из главной дороги во второстепенную. Светофоры там обещают поставить до 1 июня.

Также светофоры появится на улице Демуса и около детского сада № 138. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в 2022 году в городе собираются установить 70 светофоров.