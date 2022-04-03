В горах Сочи ожидаются снегопад и лавины

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о шторме и возможном сходе лавин в горных районах Сочи. По данным ведомства, в период с 18:00 3 апреля до 18:00 6 апреля на отметках выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

В связи с этим МЧС просит соблюдать меры безопасности, в частности, не идти в горы в снегопад и плохую погоду, избегать мест возможного схода лавин («они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев»), не переходить лощины с уклоном более 20 градусов по свежевыпавшему снегу.

Тем, кто всё же угодил в зону схода лавины, в ведомстве рекомендуют:

убегать от лавины вбок, чтобы скорее уйти с ее пути;

если убежать не получается — прятаться под скалой или за стволом большого дерева;

если лавиной уже захлестнуло — следует делать широкие плавательные движения, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;

если на поверхности снежного потока удержаться не удалось, подтяните колени к животу, сгруппируйтесь и прикройте рот руками;

после остановки снежного потока нужно руками и ногами поскорее расчистить вокруг себя воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться;

далее специалисты советуют сохранять спокойствие, не тратить силы попусту, кричать, только если вы явно услышите голоса людей, которые пришли вас откапывать.

В горных районах Сочи лавины не редкость — к примеру, в феврале этого года только за один лишь уикенд произошло три ЧП с лыжниками и сноубордистами, угодившими под снежные завалы.

А непогода сегодня и в ближайшие дни в крае будет связана с влиянием фронтальных разделов воздушных масс, движущихся на Кубань из Центральной России.