На Кубани снова испортится погода и пойдут дожди

Синоптики рассказали, что из-за фронтальных разделов 2-3 апреля на Кубани будет идти дождь

В пятницу днем в Краснодаре будет облачно и 23 °С. Днем будет дуть южный ветер со скоростью 8 м/с, вечером порывы достигнут 17 м/с, сообщил сервис «Яндекс.Погода».

На выходных в кубанской столице будет слабый дождь. В субботу погода будет солнечной, воздух прогреется до 23 °С, а в воскресенье пройдет дождь и будет 18 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю в пятницу переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в западной половине края в отдельных районах до 25 м/с. Температура воздуха 22…27 °С, на Азовском побережье местами 13…18 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер южный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, во второй половине дня на участке Анапа-Геленджик 20-25 м/с. Температура воздуха днем 15…20 °С.

На выходных 2-3 апреля в крае пройдут дожди. Уже с вечера пятницы Кубань окажется под влиянием фронтальных разделов. Они движутся из центральной России.

В отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 20-25 м/с.

Температура воздуха 2 апреля ночью по краю составит 12…17 °С, 3 апреля 8…13 °С. Днем в субботу будет 22…27 °, в воскресенье 17…22 °С. На Азовском побережье 2 апреля ночью 7…12 °С, а днем 13...18 °С, 3 апреля 10...15 °С.

Температура воздуха на Черноморском побережье ночью 02 апреля 10…15 °С, 03 апреля 8…13 °С. Днем в субботу 14…19 °С, в воскресенье 10…15 °С. В Сочи 11 °С, в Анапе и Новороссийске в воскресенье упадет до 10 °С.