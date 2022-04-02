В Краснодаре детей научат заботиться о птицах и мастерить съедобные кормушки

Какие птицы живут рядом с нами и чем их кормить? Краснодарский «Собиратор» пригласил детей на занятие 3 апреля

В теоретической части урока детям расскажут, какие птицы живут рядом с нами, нужна ли им наша помощь, чем их кормить, каких птиц называют «почтовыми» и почему воробей не умеет ходить.

3 апреля в краснодарском экоцентре «Собиратор» пройдет занятие для детей старше пяти лет «Хранители птиц». Его приурочили ко Всемирному дню птиц, который отмечают 1 апреля.

А на практике участники сделают съедобные кормушки с использованием вторсырья — и смогут забрать их с собой. На мастер-класс можно принести материалы для кормушки: сырые семечки, овсянку, просо, пшеницу, лен, перловку, чечевицу, пшеничную и кукурузную крупу.

Занятие начнется в 14:00 и продлится 1-1,5 часа.

Стоимость участия — 300 рублей. Эти деньги пойдут на развитие экоцентра. Количество мест ограничено, для регистрации нужно оплатить вход по QR-коду здесь. Для сопровождающего взрослого вход бесплатный.

«Собиратор» расположен на улице Одесской, 48Л.

Напомним, в прошлые выходные в экоцентре прошел цветочный своп. Вот видеорепортаж с мероприятия от Дарьи Силаевой: