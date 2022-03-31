В Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль в поддержку приюта «Краснодог»
В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 2 апреля пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Арчи»
Для зрителей выступят молодые местные артисты и группы ОЛЕГАТЕКА, «Колдуны», «Цветы Детей», Mega Sega Drive Club, «Аут», Пайта, Долбаный Эмигрант И Второй. Все собранные на мероприятии средства пойдут на поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог».
«Сегодня все делают то, что могут. Музыканты играют музыку и могут помочь вам на вечер отвлечься. А вы, придя на фестиваль, можете помочь приюту», — сказали организаторы.
Начало концерта в 19:00 по адресу улица Зиповская улица, 5, корпус 33. Билет можно купить по ссылке.
Краснодарская городская благотворительная общественная организация «Краснодог» открылась в 2003 году. Сегодня основные виды ее деятельности — содержание приюта для собак и кошек, устройство бездомных животных и помощь пострадавшим питомцам. Только что поступившие находятся в карантинных отделениях, здоровые живут вместе, а все больные и пострадавшие получают необходимую помощь в операционных и лечение в стационаре. Сейчас приют является домом для 500 собак и кошек.
Животных обеспечивают двухразовым питанием, на кормах здесь стараются не экономить. Специалисты и многочисленные проверяющие органы контролируют соблюдение всех норм содержания.