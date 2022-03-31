В Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль в поддержку приюта «Краснодог»

Для зрителей выступят молодые местные артисты и группы ОЛЕГАТЕКА, «Колдуны», «Цветы Детей», Mega Sega Drive Club, «Аут», Пайта, Долбаный Эмигрант И Второй. Все собранные на мероприятии средства пойдут на поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог».

«Сегодня все делают то, что могут. Музыканты играют музыку и могут помочь вам на вечер отвлечься. А вы, придя на фестиваль, можете помочь приюту», — сказали организаторы.

Начало концерта в 19:00 по адресу улица Зиповская улица, 5, корпус 33. Билет можно купить по ссылке.