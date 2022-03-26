Растения-хищники и обмен зеленью. В Краснодаре 27 марта проведут цветочный своп

Краснодарский край

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  • Тюльпаны © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Тюльпаны © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мероприятие организуют в Экоцентре Собиратора и «Чистой среды»

В воскресенье, 27 марта, в Экоцентре Собиратора и «Чистой среды» организуют цветочный творческий своп. На нем будут мастер-классы, обмен растениями, беседы с садоводами-любителями и угощения.

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Мероприятие начнется в 12:00 со знакомства и чаепития, организаторы предлагают взять с собой угощения и многоразовую кружку.

Также можно приносить цветы, черенки, отростки, кашпо и цветочные горшки, семена, грунт, удобрения, аксессуары вроде леек и секаторов, книги о растениях и гляневые журналы любой тематики.

Расписание свопа:

13:00 — 13:45 Беседа «Жизнь растений». Садовод-любитель Алина Исаева расскажет, как выбрать растение и ухаживать за ним.

14:00 — 14:45 Беседа «Растения-хищники у вас дома — это возможно» от Марины Саевич. Это разговор об экзотических цветах, особенностях выбора и способах ухода за ними.

15:00 — 17:00 Активный обмен растениями. За каждое принесенное выдадут жетон, его можно будет обменять на другое растение или вещь. Также растения можно будет брать за донаты.

16:00 — 17:30 Творческий мастер-класс «Коллаж» от художницы и коллажистки Ксении Аксеновой.

Для участия в мастер-классе нужно оставить заявку по ссылке в телеграмм-канале Собиратора и «Чистой среды».

Вход на мероприятие свободный, адрес Экоцентра — ул. Одесская, 48Л. Как туда пройти, показано зеленой линией на карте ниже.

  • Скриншот в сервисе «Яндекс.Карты» © Фото Юга.ру
    Скриншот в сервисе «Яндекс.Карты» © Фото Юга.ру
Растениеводство Экология

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