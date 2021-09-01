В Комсомольском микрорайоне построят общежитие из трех корпусов к 2023 году. Местные жители переживают, что строительство навредит их домам, а студенты будут шуметь

Год назад премьер-министр России Михаил Мишустин посетил КубГу. Главе правительства рассказали о нехватке мест в общежитиях и он поручил выделить университету средства на строительство нового общежития на 500 мест. Тогда же ректор КубГУ Михаил Астапов сообщил, что для здания уже готов участок в Комсомольском микрорайоне. На улице Сормовской, 173 находится факультет педагогики, психологии и коммуникативистики КубГУ. На этом участке и хотят построить новое общежитие.

На сайте КубГУ сказано, что для строительства общежития планируется выделить 250 млн рублей — это станет «подарком» на столетие университета.

31 августа интернет-портал 93.RU решил узнать, что думают жители Комсомольского микрорайона о будущем общежитии. Оказалось, многие против такого соседства.

Жительница одного из домов Лариса, рассказала журналисту 93.RU, что ситуацией обеспокоены все жильцы микрорайона.

«У нас пятиэтажка, и нам перекроют божий свет. Коммуникации нет, у нас постоянные сбои с электричеством и теплоснабжением, и представьте, еще свечки подключить к старым гнилым сетям», — сказала женщина.

По словам Ларисы, специалисты уже провели все экспертизы и готовы начать строительство. Жители домов на улице Сормовской, 175/1 и 175/2, а также Тюляева, 13 и 19 отправляли обращения в администрацию края и Краснодара, но ответов не получили.

«Неужели нельзя для общежитий найти место более просторное? У нас 40 лет домам. Представьте: начнут бить сваи, у нас фундамент может поехать, стены кирпичные могут трещины дать», — отметила жительница.

Другая проблема — это маленькое расстояние между домами и будущим общежитием, всего 13 метров. Чтобы соблюсти минимальные нормы (20 метров), строителям придется отступить еще на 7 метров, что невозможно из-за площади участка.

«Окна, которые выходят на факультет, — северная сторона. У людей в комнатах плохая освещенность, там света почти нет. А если эти свечки встанут? Люди в потемках жить будут. Страшное дело», — возмутилась женщина.

Также местные жители опасаются, что от студентов будет много шума и беспорядка.

В пресс-службе КубГУ журналисту 93.ru подтвердили, что проект общежития по улице Сормовской уже согласован. Сейчас заканчивается оформление документов, после чего начнутся работы.

Общежитие будет состоять из трех корпусов — они будут соединены между собой, а самое высокое здание будет 16-этажным. Работы хотят начать в 2022 году и закончить к концу 2023.