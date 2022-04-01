Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что срочники, которые пойдут служить по призыву, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине

1 апреля Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что солдаты-срочники, которых призовут в крае, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине.

Он добавил, что повестки из военкомата призывникам начнут приходить только с сегодняшнего дня (с 1 апреля).

«Все, что мы видели до этого в социальных сетях — звонки с требованием явиться в военкоматы и повестки о мобилизации для отправки на Украину — фейковые. На службу в армию край планирует призвать 5,5 тысяч человек. Большая часть наших новобранцев традиционно будет проходить службу на Кубани», — написал губернатор.

Пресс-служба администрации Краснодарского края уточнила, что около 70% новобранцев останутся в региоен. Оставшиеся 30% — в Южном федеральном округе.