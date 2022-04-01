Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что срочники, которые пойдут служить по призыву, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине
1 апреля Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что солдаты-срочники, которых призовут в крае, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине.
Он добавил, что повестки из военкомата призывникам начнут приходить только с сегодняшнего дня (с 1 апреля).
«Все, что мы видели до этого в социальных сетях — звонки с требованием явиться в военкоматы и повестки о мобилизации для отправки на Украину — фейковые. На службу в армию край планирует призвать 5,5 тысяч человек. Большая часть наших новобранцев традиционно будет проходить службу на Кубани», — написал губернатор.
Пресс-служба администрации Краснодарского края уточнила, что около 70% новобранцев останутся в региоен. Оставшиеся 30% — в Южном федеральном округе.
Кондратьев также обратился к сотрудникам военкоматов, чтобы они вели разъяснительную работу с родителями призывников.
Ранее Юга.ру писали, что краснодарские военкоматы объяснили, зачем рассылают повестки отслужившим горожанам.