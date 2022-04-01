Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что срочники, которые пойдут служить по призыву, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине

1 апреля Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что солдаты-срочники, которых призовут в крае, не будут участвовать в «специальной военной операции» в Украине.

Он добавил, что повестки из военкомата призывникам начнут приходить только с сегодняшнего дня (с 1 апреля).

«Все, что мы видели до этого в социальных сетях — звонки с требованием явиться в военкоматы и повестки о мобилизации для отправки на Украину — фейковые. На службу в армию край планирует призвать 5,5 тысяч человек. Большая часть наших новобранцев традиционно будет проходить службу на Кубани», — написал губернатор.

Пресс-служба администрации Краснодарского края уточнила, что около 70% новобранцев останутся в региоен. Оставшиеся 30% — в Южном федеральном округе.

Кондратьев также обратился к сотрудникам военкоматов, чтобы они вели разъяснительную работу с родителями призывников.

Ранее Юга.ру писали, что краснодарские военкоматы объяснили, зачем рассылают повестки отслужившим горожанам.

Вениамин Кондратьев Призыв Украина

Новости

Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину
В Сочинском нацпарке нашли 17 построек, которые появились там незаконно. Теперь их собираются сносить
В Краснодаре водитель насмерть сбил женщину во дворе дома и скрылся. Полиция ищет свидетелей
Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус
Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?
Новороссийцы в апреле смогут бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре «Нептун»

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
Сегодня, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Вчера, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Вчера, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте