Краснодарские военкоматы объяснили, зачем рассылают повестки отслужившим горожанам
Жители Краснодара, которые прошли службу по призыву, стали получать повестки в военкомат. Долгое время какой-либо информации по этому поводу не было
В конце февраля жители Краснодара стали замечать в своих почтовых ящиках повестки из военкоматов. Тогда Юга.ру решили позвонить в призывной пункт, но там, услышав вопрос журналиста, повесили трубку и перестали отвечать на звонки.
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30 марта газета «МК на Кубани» опубликовала новость с брифинга, в котором приняли участие военные комиссары городских округов. По словам военного комиссара Западного и Прикубанского округов Валерия Коночевского, в августе 2021 года указом президента России Владимира Путина был расширен мобилизационный резерв страны. В него входят люди, отслужившие по призыву и уволенные в запас. Гражданам, которые стоят на воинском учете (отслужили), но не входят в мобилизационный резерв, и стали приходить повестки.
Обязательно ли идти в военкомат по этой повестке. По словам Коночевского, обязательно. Там человеку предложат подписать контракт с Министерством обороны РФ о включении в резерв и прохождении военных сборов. Это вроде тренировочного лагеря, чтобы восстановить навыки, которые призывники получали во время службы по призыву.
«Три дня в месяц и один раз в год в течение 30 суток вы будете вызваны на сборы. У нас есть те, кто согласился. Они прибывают на полигоны в Молькино или под Майкоп и там восстанавливают навыки, которые получили, когда служили», — сказал комиссар.
Можно ли отказаться от военных сборов. Заключать контракт и пополнять мобилизационный резерв граждан никто не заставляет. Военный комиссар Валерий Коночевский заявил на брифинге, что это сугубо добровольное решение человека. Но, чтобы отказаться от этого контракта, в военкомат все же нужно будет сходить (подписать документ с отказом).
Участие в «военных операциях» в Украине и Сирии. По словам Коночевского, отправка человека в горячие точки проводится только по добровольному согласию гражданина.
По словам военного комиссара Карасунского и Центрального округов Игоря Трушковского, иногда отслуживших граждан вызывают для уточнения места жительства, места работы, семейного положения (тоже по повесткам). Но в таком случае речи об участии в военных действиях или «специальных военных операциях» не идет, пишет «МК на Кубани».