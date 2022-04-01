Пользователи виртуальной АТС «Ростелекома» смогут подключать к ней мобильные номера

Компании-клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» — одной из самых востребованных услуг для бизнеса — теперь могут звонить и принимать вызовы с мобильных номеров. Им будет доступен весь функционал облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

«Виртуальная АТС» связывает абонентов через облако. Сервис работает на защищенных серверах и оборудовании «Ростелекома», избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование.