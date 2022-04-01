Пользователи виртуальной АТС «Ростелекома» смогут подключать к ней мобильные номера

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 4 апреля опция станет доступна в девяти регионах России

Компании-клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» — одной из самых востребованных услуг для бизнеса — теперь могут звонить и принимать вызовы с мобильных номеров. Им будет доступен весь функционал облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

«Виртуальная АТС» связывает абонентов через облако. Сервис работает на защищенных серверах и оборудовании «Ростелекома», избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование.

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С 4 апреля подключить мобильные номера в виртуальной АТС «Ростелекома» можно в девяти российских регионах: Волгоградской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Новосибирской и Челябинской областях, в Красноярском крае, а также в Москве и Московской области. До конца 2022 года «Ростелеком» планирует расширить географию этой опции до 50 регионов.

«Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет руководителям компаний контролировать работу сотрудников, которые работают вне офисов, например, занимаются, доставкой товаров. Их звонки теперь будут фиксироваться в единой системе, что вместе с другими данными, которые агрегирует ВАТС, станет основной для улучшения бизнес-процессов в компании», — рассказала директор направления блока технической инфраструктуры «Ростелекома» Мария Белова.

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«Этот функционал оценят и заказчики услуги «Виртуальная АТС», которые работают с физическими лицами. Подключая мобильные номера в ВАТС, такие компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей клиентской базой. Новая услуга повысит эффективность их коммуникаций и позволит им всегда быть на связи со своими клиентами и партнерами как по городским, так и по мобильным номерам», — отметила директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

«Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Услуга доступна компаниям, работающим более чем в 500 городах России.

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