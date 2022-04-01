Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?

Утром 1 апреля стало известно, что в Краснодаре закрылся отель Marriott. Его сайт не работает, а поисковик Google пишет, что отель закрыт навсегда.

В отделе бронирования журналистке Юга.ру ответили, что отель продолжает функционировать. Забронировать номера там можно. Почему не работает сайт и нельзя бронировать через сервисы, не знают. Отель Marriott на Красной Поляне продолжает работать в обычном режиме.

Отметим, 10 марта в компании заявили о закрытии корпоративного офиса в Москве, приостановке открытия отелей и инвестирования. Отели международной сети в России принадлежат третьим лицам, и в компании обещали оценить возможность оставить их открытыми.