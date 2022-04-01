Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 апреля появилась информация о закрытии отеля Marriott в Краснодаре

Утром 1 апреля стало известно, что в Краснодаре закрылся отель Marriott. Его сайт не работает, а поисковик Google пишет, что отель закрыт навсегда.

  • © Скриншот поисковика Google
    © Скриншот поисковика Google
  • © Скриншот сайта Marriott в Краснодаре, www.marriott.com/en-us/hotels/krrmc-krasnodar-marriott-hotel
    © Скриншот сайта Marriott в Краснодаре, www.marriott.com/en-us/hotels/krrmc-krasnodar-marriott-hotel

В отделе бронирования журналистке Юга.ру ответили, что отель продолжает функционировать. Забронировать номера там можно. Почему не работает сайт и нельзя бронировать через сервисы, не знают. Отель Marriott на Красной Поляне продолжает работать в обычном режиме.

Отметим, 10 марта в компании заявили о закрытии корпоративного офиса в Москве, приостановке открытия отелей и инвестирования. Отели международной сети в России принадлежат третьим лицам, и в компании обещали оценить возможность оставить их открытыми.

Как писали Юга.ру, российский рынок покинули сеть Decathlon, бренды Reserved, Cropp, McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola. А с 15 апреля перестанет работать сервис такси «Ситимобил».

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Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?
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