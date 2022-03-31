«Ситимобил» перестанет работать в России

В середине апреля сервис такси «Ситимобил» прекратит свою работу в России

Сервис такси «Ситимобил» уходит из России. Свою работу компания прекратит 15 апреля. До этого дня приложение будет работать в обычном режиме, пользователи смогут вызвать такси и арендовать самокаты.

РБК со ссылкой на собственный источник сообщил, что закрытие связано с нежеланием акционеров продолжать инвестировать в сервис. По словам гендиректора Виталия Бедарева, в компанию вложили немало средств, но этого не хватило, чтобы она стала прибыльной.

Сервис работал в России с 2007 года в более чем 80 городах. Он предоставлял услуги такси, каршеринга, доставки и аренды электросамокатов. Компания входит в совместное предприятие Сбера и VK.

Напомним, ранее об уходе из Краснодарского края сообщил сервис каршеринга «Делимобиль». А 30 марта российский рынок покинули сеть Decathlon, бренды Reserved и Cropp.