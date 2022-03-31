В Анапе мужчина пытался сжечь полицейский участок, чтобы уничтожить улики

Краснодарский край

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  • © Кадр из оперативной съемки, скриншот с сайта мвд.рф
    © Кадр из оперативной съемки, скриншот с сайта мвд.рф

В Анапе задержали мужчину, который пытался сжечь полицейский участок, где хранились документы по уголовному делу против него

По данным МВД России, в станице Анапской мужчина пытался сжечь участок полиции. Он вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег и убежал. Огонь удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Спустя несколько часов подозреваемого в поджоге задержали. Им оказался местный житель. Его пробили по базе данных, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом за «применение насилия в отношении представителя власти».

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«Установлено, что данный гражданин знал, что является фигурантом уголовного дела и таким криминальным способом пытался уничтожить служебную документацию. В настоящее время в отношении задержанного следственными органами принято процессуальное решение. Фигурант заключен под стражу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Анапа Пожары Полиция

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В Анапе мужчина пытался сжечь полицейский участок, чтобы уничтожить улики
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