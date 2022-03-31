В Анапе мужчина пытался сжечь полицейский участок, чтобы уничтожить улики
В Анапе задержали мужчину, который пытался сжечь полицейский участок, где хранились документы по уголовному делу против него
По данным МВД России, в станице Анапской мужчина пытался сжечь участок полиции. Он вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег и убежал. Огонь удалось потушить. Обошлось без пострадавших.
Спустя несколько часов подозреваемого в поджоге задержали. Им оказался местный житель. Его пробили по базе данных, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом за «применение насилия в отношении представителя власти».
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«Установлено, что данный гражданин знал, что является фигурантом уголовного дела и таким криминальным способом пытался уничтожить служебную документацию. В настоящее время в отношении задержанного следственными органами принято процессуальное решение. Фигурант заключен под стражу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.