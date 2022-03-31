В Анапе мужчина пытался сжечь полицейский участок, чтобы уничтожить улики

В Анапе задержали мужчину, который пытался сжечь полицейский участок, где хранились документы по уголовному делу против него

По данным МВД России, в станице Анапской мужчина пытался сжечь участок полиции. Он вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег и убежал. Огонь удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Спустя несколько часов подозреваемого в поджоге задержали. Им оказался местный житель. Его пробили по базе данных, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом за «применение насилия в отношении представителя власти».