Более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоны

Самым популярным среди олимпийских склонов у абонентов МегаФона оказался курорт «Роза Хутор» — его посетило более полумиллиона россиян. На втором и третьем месте — горно-туристический центр «Газпром» (включает склоны «Лаура» и «Альпика») и «Курорт Красная Поляна», количество посетителей каждого комплекса превысило 300 тыс. человек. Общее количество туристов на курортах составило почти 2,6 млн абонентов. Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона страны за период зимнего сезона с 2021 по 2022 год.

Также лидерами по количеству туристов стали Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия), «Свияжские Холмы» (Татарстан), Шерегеш (Кузбасс) и Домбай (Карачаево-Черкесия). На каждый из этих курортов приехало более 100 тыс. посетителей.

Все южные направления пользовались наибольшей популярностью у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, на них пришлось около 50% всего турпотока.

Пик посещений Сочи и Архыза пришелся на февраль (около 45% от всего количества туристов), когда стоимость отдыха снизилась по сравнению с новогодними праздниками. Жители Краснодарского и Ставропольского края предпочли поехать в горы именно в январе.

Время телефонных разговоров в туристических комплексах Сочи превысило 2,5 млн минут. Объем передачи данных составил 212 ТБ.

В Архызе туристы тратили в три раза больше мобильного интернета, чем в Сочи. Еще один южный курорт Лагонаки в Республике Адыгея пользовался гораздо меньшей популярностью. В рейтинге по количеству посетителей он оказался на 33 месте. Почти половина туристов комплекса — жители Краснодарского края и самой республики. Также склоны Адыгеи были популярны у жителей Астраханской и Волгоградской областей.

«Юг обладает большим туристическим потенциалом, а Сочи является главной точкой притяжения. Для максимального комфорта наших абонентов мы постоянно улучшаем качество сети: за прошлый год оператор установил более 20 новых базовых станции и модернизировал оборудование еще на 80. В результате скорость загрузки в нашей сети, по данным исследования независимой международной компании Ookla, в Большом Сочи составляет 50 Мбит/сек., а в горном кластере — 60 Мбит/сек.», — отметил директор МегаФона в Сочи Игорь Ионов.



Как сообщали ранее Юга.ру, МегаФон увеличил емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз.