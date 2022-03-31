МегаФон увеличил емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз

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  • © Изображение пользователя Zakhar Mar с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя Zakhar Mar с сайта shutterstock.com

МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в десять раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона Алексей Извеков.

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

Как сообщали ранее Юга.ру, по данным специалистов МегаФона, Telegram стал самым популярным мессенджером в России.

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