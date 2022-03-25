Каршеринг «Делимобиль» решил уйти из Краснодарского края

Каршеринговая компания «Делимобиль» решила прекратить работу в Краснодарском крае. Причиной стало продление антиковидных ограничений. В пресс-службе сервиса отметили, что из-за коронавирусных ограничений индустрия сильно пострадала.

В компании сказали, что исполняли все требования на федеральном и региональном уровнях. В том числе запрет на поминутную аренду автомобилей и работу только в формате аренды на сутки. Также там добавили, что при первой возможности меры отменили во всех регионах, кроме Кубани.

Автомобили из Краснодарского края направят в другие регионы, где работает сервис. На сайте «Делимобиля» написано, что каршеринг работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.

Автопарк компании состоит из более чем 17 тыс. автомобилей. Среди них есть Hyundai Solaris, Kia Rio, MINI Cooper, Audi Q3 и Mersedes-Benz E200. Сервис начал работать в 2015 году. В Краснодаре он появился в 2018.

Напомним, режим повышенной готовности на Кубани продлили до 30 мая. Это значит, что в крае сохраняется масочный режим и другие ограничения. Но затем последовали некоторые смягчения — отменили QR-коды и открыли фудкорты.