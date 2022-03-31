Под Геленджиком благоустроят подходы к Пшадским и Плесецким водопадам

В администрации края заявили, что к 1 мая благоустроят туристические маршруты под Геленджиком

Пресс-служба администрации края сообщила, что власти готовятся к наплыву туристов на внутренние направления из-за санкций. Среди туристических направлений, которые готовят к курортному сезону, там выделили Пшадские и Плесецкие водопады под Геленджиком. Их собираются привести в порядок к 1 мая.

Всего в окрестностях Геленджика действуют 12 туристических маршрутов. Пшадские и Плесецкие водопады — наиболее популярные и узнаваемые у туристов. Это протяженные каскады водопадов в труднодоступной горной местности.

Плесецкие водопады. Они насчитывают около 60-ти каскадов, самый высокий из которых достигает 17-и метров. Обычно экскурсионный маршрут к водопадам начинается в шести км от поселка Михайловский перевал, в Плесецкой щели.

Пшадские водопады. Сами водопады расположены на правой составляющей реки Пшада — Красной речке, на том участке ее долины, которая у лесников и охотников называется Базами. Начинаясь на восточных склонах горы Папай, река Красная течет на юго-восток между массивом горы Пшада и Церковным хребтом (осевая зона Севеpo-Западного Кавказа). Водопады находятся в диапазоне высот от 245 до 270 м над уровнем моря. Всего в районе Базов насчитывается тринадцать водопадов.