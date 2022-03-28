В Сочи сделают новый пляж. За железнодорожным вокзалом Адлера

В Адлере к курортному сезону обустроят новый пляж, написали в телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского. Пляжную полосу сделают сразу за железнодорожным вокзалом.

Там планируют провести отсыпку, положить необходимые сети и установить необходимое оборудование. Длина нового пляжа составит 500 метров. В центре города на улице Демократической строят плоскостной фонтан. По словам мэра, аналогичных проектов в городе пока нет.

Также на территории от Магри до Псоу запустили «Марафон чистых дел», чтобы очистить курорт от мусора. Копайгородский отметил, что летом в городе ожидается много туристов и показатели заселения в гостиницах высокие уже сейчас. Поэтому территории необходимо благоустраивать уже сейчас.

Как писали Юга.ру, семь ресторанов Сочи вошли в список лучших ресторанов России премии Wheretoeat. А курорт «Роза Хутор» снова присоединился к туристическому кэшбэку. По условиям программы можно вернуть 20% средств от стоимости (но не более 20 тыс. рублей), если оплатить поездку онлайн картой «Мир».