«Ростелеком» обеспечил работу видеонаблюдения во время досрочного периода ЕГЭ-2022

В этом году досрочный период ЕГЭ проходит в 83 субъектах РФ. В каждой аудитории установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Всего для наблюдения за ЕГЭ-2022 в досрочном периоде задействовано 13,9 тыс. видеокамер.

Перед досрочным периодом «Ростелеком» установил камеры наблюдения в 6,4 тыс. аудиторий пунктов проведения экзаменов и 987 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ). Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена попадет на портал видеонаблюдения. Запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тыс. пользователей.

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак была значительно усовершенствована за годы применения. Наши специалисты круглосуточно следят, чтобы все системы работали бесперебойно. Два года назад к привычному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили технологию анализа поведения с использованием нейросети. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников, вычислять посторонние предметы: более половины всех выявленных нарушений фиксирует именно машинное зрение. В 2022 году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года — искусственный интеллект начал работу уже в досрочный период. Наши умные технологии — залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В дни проведения госэкзаменов специалисты «Ростелекома» осуществляют техподдержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак.

Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» расширил географию сервиса «Виртуальная АТС» в Ростовской области.