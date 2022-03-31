«Роза Хутор» предлагает летние пакетные туры

Курорт присоединился к акции Ростуризма, когда при оплате картой «Мир» можно получить 20% кешбэка (при бронировании до 1 мая). Специальные предложения летнего отдыха на «Роза Хутор» (с экономией от 27% до 48% и с дополнительным возвратом средств в размере 20% по акции кешбэка) будут действовать до 22 апреля.

«Сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске по очень выгодным расценкам. Мы готовы предложить нашим гостям разные туры — по длительности проживания, уровню отелей, с включенным пакетом развлечений или без него. Поэтому уверен, что каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант. Мы ожидаем высокой загрузки курорта в летний период, поэтому я бы рекомендовал не затягивать с выбором и бронировать отдых, воспользовавшись нашими лучшими предложениями», — отметил директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Максимальные скидки действуют по пакету «Крутые горы Лето Макс», когда можно выбрать тур на 3, 5 или 7 дней с проживанием в отеле с завтраком и включенным набором активностей. Это могут быть прогулочные билеты или безлимитное пользование подъемниками, билеты на аттракционы (родельбан, троллей и др.), билеты в музеи курорта, прокат веломобилей или велосипедов. В зависимости от количества дней пребывания в тур также входят и пешие маршруты в горы с гидом.



Пакетное предложение «Крутые горы Лето Лайт» включает проживание в отеле 2–5 звезд с завтраком от 3 до 10 дней, прогулочный билет «Путь к вершинам — Парк водопадов», неограниченное пользование канатной дорогой «Олимпия», входной билет в этнопарк «Моя Россия» в любой день. Выгода по этому туру при раннем бронировании до 22 апреля составит до 27 % плюс кешбэк 20%.