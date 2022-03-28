Фестиваль бега ROSA RUN в седьмой раз пройдет на «Роза Хутор»

С 1 по 4 мая 2022 года на курорте «Роза Хутор» уже в седьмой раз состоятся соревнования по бегу ROSA RUN

В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные музыкальные стили. Каждый день фестиваля посвящен отдельному беговому соревнованию.



1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута 7 км со стартом на Розе Плато и набором высоты более 1 тыс. метров. Участников ждет музыкальное сопровождение с рок-хитами на протяжении всей трассы.

Второй день фестиваля будет посвящен тимбилдингу на бегу — ROSA QUEST. Командам предстоит выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав желание.

В четвертый день фестиваля пройдет трейл-ранинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL на 26 км. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам в преодолении дистанций.

Конкурсы, караоке, барный квиз и другие активности ждут гостей в вечерней программе каждого дня.