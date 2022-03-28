Фестиваль бега ROSA RUN в седьмой раз пройдет на «Роза Хутор»
С 1 по 4 мая 2022 года на курорте «Роза Хутор» уже в седьмой раз состоятся соревнования по бегу ROSA RUN
В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные музыкальные стили. Каждый день фестиваля посвящен отдельному беговому соревнованию.
1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута 7 км со стартом на Розе Плато и набором высоты более 1 тыс. метров. Участников ждет музыкальное сопровождение с рок-хитами на протяжении всей трассы.
Второй день фестиваля будет посвящен тимбилдингу на бегу — ROSA QUEST. Командам предстоит выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.
З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав желание.
В четвертый день фестиваля пройдет трейл-ранинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL на 26 км. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам в преодолении дистанций.
Конкурсы, караоке, барный квиз и другие активности ждут гостей в вечерней программе каждого дня.
«Фестиваль ROSA RUN — это особое мероприятие для нашей команды. Горы, живописные трассы и невероятная атмосфера сплоченности каждый год привлекают все больше участников. Мы всегда стараемся придумывать что-то новое. В этом году главной темой фестиваля станет музыка, которая объединяет людей, как универсальный язык общения между поколениями и представителями разных культур. Музыка и спорт неразрывно связаны, так как напрямую влияют на ментальное и физическое здоровье человека. Желаю всем участникам использовать по полной рекреационные возможности фестиваля», — заявил гендиректор и партнер ROSA RUN и IRONSTAR Андрей Кавун.
«Этот зимний сезон оказался самым снежным за последние годы, что позволило нам создать максимально комфортные условия для катания и атмосферу праздника для гостей курорта. Летний сезон мы ожидаем таким же ярким и насыщенным, ведь открывает его фестиваль ROSA RUN. Горы, музыка и спорт — это лучшая перезагрузка из всех возможных. Встретимся на старте», — отметил директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.
Мероприятие проводится при поддержке горного курорта «Роза Хутор». Для участия в фестивале и получения специального пакетного предложения нужно зарегистрироваться на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, курорт «Роза Хутор» поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны.