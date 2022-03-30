В горах Сочи медведи после спячки начали выходить к людям в поисках еды
Доктор биологических наук Кавказского заповедника в Сочи Анатолий Кудактин рассказал, что с наступлением весны к людям стали выходить медведи. Они просыпаются от зимней спячки и ищут еду
Жители Сочи в марте начали замечать медведей недалеко от Красной Поляны. Доктор биологических наук Кавказского заповедника в Сочи Анатолий Кудактин рассказал, что это нормально. Дело в том, что дикие животные ищут еду после зимней спячки. Просыпаются медведи обычно ближе к концу марта. После этого они идут туда, где кормились в прошлый раз.
«Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут», — цитирует Кудактина РИА «Новости».
Он также добавил, что при встрече с медведем лучше вести себя тихо и не пытаться сфотографироваться с ним. Бежать и кричать — тоже не лучшая идея в таком случае. Нередко туристы и горожане сами прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.