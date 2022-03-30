Сбер принял участие в форуме «Северный Кавказ — 2022»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Глеба Садова
    © Фото Глеба Садова

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов принял участие в дискуссии о социально-экономическом развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа

Мероприятие объединило федеральные отраслевые министерства и ведомства, а также представителей органов исполнительной власти, высших учебных заведений, общественных организаций и бизнесменов из всех регионов СКФО.

«Сбер остается ключевым финансовым партнером жителей, бизнеса и органов власти на Северном Кавказе. Мы предложили клиентам ряд новых программ льготной господдержки для малого, среднего и крупного бизнеса и оформления «кредитных каникул». Также в Сбербанке есть собственные программы, направленные на поддержку клиентов в сложных жизненных ситуациях», — заявил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

В регионах СКФО розничные клиенты уже пользуются сервисами СберПрайм и СберПрайм+, в которые включены СберКарта Прайм, переводы без комиссии, кино, музыка, скидки от партнеров экосистемы.

Для малого и микробизнеса доступен ряд бесплатных продуктов (открытие и обслуживание счета, онлайн-бухгалтерия, поиск сотрудников, электронный документооборот, юридическая поддержка, управление продажами). Для среднего и крупного бизнеса кибербезопасность обеспечивает BI.ZONE, альтернативу физическим серверам и защиту данных дает SberCloud, аналитику состояния отраслей и рынков предоставляет СберАналитика.

Банк продолжает совместную работу с региональными правительствами по повышению «цифровой зрелости». Активно развиваются индустрия здравоохранения, городская цифровая инфраструктура, геоинформационные системы, защита от киберрисков, «облачное» хранение данных, а также решения с использованием технологий искусственного интеллекта Сбера.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер повысил ставки по депозитам.

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