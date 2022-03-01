Сбер повысил ставки по депозитам

С 1 марта 2022 года СберБанк повысил ставки по депозитам в рублях и запустил новые валютные вклады

В результате максимальная доходность по «СберВкладуПрайм» — 18%, по «СберВкладу» составила 16,5% годовых, по вкладу «Промо Управляй» — 16%.

Также с 1 марта банк предложил клиентам новые вклады в долларах и евро. По промовкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигла 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка, максимальная ставка — 3% в долларах и 2% в евро.

Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.



Как сообщали ранее Юга.ру, в 2021 году Сбер и региональные пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество.