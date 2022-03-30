Глава Адыгеи поставил ряд задач по вопросам поддержки экспортеров республики

С докладом выступил замруководителя Центра поддержки предпринимательства республики Алий Дедухов. Он сообщил о влиянии санкций на развитие экспортного потенциала региона.

Для поддержки местных предприятий центр проводит необходимые консультации. Ряд мероприятий реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для субъектов МСП республики будут организованы бизнес-миссии, поиск деловых партнеров, помощь в участии представителей региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для переориентирования на рынки Азии и Африки запланировано обучение субъектов МСП по правилам сертификации продукции и размещению на электронных торговых площадках данных регионов. Готовятся новые меры поддержки экспортеров. Они включают субсидирование логистики внутри страны, патентование, маркетинговое продвижение на рынках.

Для большего охвата в 2022 году министерством экономического развития и торговли Адыгеи подана заявка на дополнительное финансирование по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На заседании также сообщили о мерах содействия в таможенном оформлении, действующих логистических возможностях. Логистический оператор «Рускон» продолжает оказывать услуги по международной доставке грузов через порты России, в том числе через Новороссийск. По мнению специалистов, эти и другие меры поддержки способны помочь предприятиям восстановить и нарастить экспортно-импортный потенциал.

Примером является предприятие «Картонтара». По словам его руководителя Сергея Погодина, «Картонтара» намерена наращивать объемы экспорта бумаги, в основном в Турцию.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел заседание по вопросам содействия в реализации инвестиционных проектов.