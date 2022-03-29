Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание по вопросам содействия в реализации инвестиционных проектов

На обсуждение были вынесены инвестпроекты для включения их в перечень новых инвестпроектов, утверждаемый Минэкономразвития России, что дает возможность предприятиям получить субсидии для строительства объектов инфраструктуры. Это — одна из мер поддержки, принятая по поручению Президента РФ Владимира Путина. Новый механизм развития инфраструктуры в регионах реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ №1704.

С подробным докладом на эту тему выступил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен. Так, на включение в перечень новых инвестиционных проектов, утверждаемый Минэкономразвития России, претендует ООО «Озон Адыгея».

Инвестор подтвердил свои намерения построить в Теучежском районе Адыгеи универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский». Склад в 107 тыс. квадратных метров предназначен для товаров крупной торговой сети — интернет-магазина OZON. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на август 2023 года.

Планируемый объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей. Для создания необходимой инфраструктуры потребуется вложить более 455 млн. рублей — средства, которые инвестор планирует заявить для компенсации. Дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 млрд. рублей и создано до 2000 рабочих мест.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость поддержки действующих проектов и дальнейшей работы по привлечению инвесторов. Отмечено, что вложенные бюджетные инвестиции в инфраструктуру существенно окупаются внебюджетными поступлениями в казну в виде налоговых отчислений, а также созданием новых рабочих мест.

В результате Координационный совет поддержал обозначенный проект. Выплаты компенсации инвесторам части затрат на развитие инфраструктуры планируется начать уже в этом году. На создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в 2022 году предусмотрено 283,7 млн. рублей, в 2023 и 2024 годах — по 595,3 млн. рублей.