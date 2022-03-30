400 терабайт трафика скачали жители дагестанских сёл по программе УЦН

Рекордсменами стали сёла Сангаджи в Кизлярском, Шадни в Дахадаевском, Хварши в Цумадинском районах. Два последних села относятся к труднодоступным, так как в период непогоды дороги к ним блокируются снегом, камнепадами, селевыми потоками.

«Насколько востребован общественный интернет, особенно в горах, продемонстрировали ограничительные меры. Жители использовали возможность дистанционно учиться, работать, развлекаться, следить за новостями, общаться с близкими в социальных сетях, пользоваться порталом государственных услуг. Некоторые маленькие сёла потребляли терабайты трафика. Кстати, не менее востребованной оказалась еще одна Федеральная программа — «Универсальная услуга связи». Таксофонами пользуется не только местное население, но и туристы. Бесплатный звонок в любую точку земного шара, например, из села Куруш, расположенного в прямом смысле над облаками, впечатляет приезжих, а местным жителям помогает в период сезонных невзгод не отрываться от большого мира», — заявил директор Дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов.

Первый этап программы «Устранение цифрового неравенства» охватил населенные пункты с численностью 250–500 человек бесплатным оптическим интернетом с точками доступа по технологии Wi-Fi. В 40 районах Дагестана, в основном высокогорных, население получило необходимую связь. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили в общей сложности 2,6 тыс. км оптоволоконных линий связи.

«Во время пресс-тура, организованного Дагестанским филиалом «Ростелекома» для республиканских журналистов, на прикутанном хозяйстве Хачта Кизилюртовского района мы протестировали точку доступа. Без проблем быстро подключились к интернету и смогли тут же скинуть фото и видео в аккаунты. Пообщались с местными жителями, которые довольны технологическим новшеством. Хотя Хачта расположено на равнине, но испытывало проблемы со связью. Теперь не надо идти 3 км в дождь, снег, жару в ближайшее крупное село, чтобы получить услугу банка или МФЦ, на почту. Цифровое равенство в действии», — отметила радиожурналист ГТРК «Дагестан» Имара Багирова.

«Создание в регионе развитой инфраструктуры связи — приоритетная задача. Благодаря строительству точек УЦН открываются перспективы развития социальной и деловой жизни в малых селах в районах Дагестана. Одинаковый доступ к коммуникационным ресурсам сближает село с городом, решает серьезные проблемы. Высокоскоростной интернет — инструмент повышения качества жизни людей независимо от места проживания», — заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.



Как сообщали ранее Юга.ру, РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках «Берингия» на Камчатке.