РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках «Берингия» на Камчатке

Компания предоставила комплект спутникового оборудования под торговой маркой SenSat для передачи видеорепортажей с промежуточных пунктов гонок. Кроме того, оргкомитет «Берингии» использовал спутниковый интернет для уточнения погоды, а также для связи со службами обеспечения на маршрутах.

«Наша цель — сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке страны, дать связь там, где невозможно организовать ее альтернативными способами. Мы рады быть полезными, предоставляя организаторам масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как «Берингия», мы доносим до целевой аудитории все преимущества услуг доступа к спутниковому интернету», — отметил гендиректор РТКОММ Сергей Ратиев.

Доступ к спутниковому интернету SenSat предоставляется на всей территории России. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или через официального дилера SenSat.

Узнать подробности об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте оператора.



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