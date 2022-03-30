Сеть фитнес-клубов в Краснодаре привлекает клиентов с помощью умной рекламы

Все филиалы объединены в виртуальную АТС с возможностью контроля качества обслуживания клиентов. Кроме того, МТС открыла доступ к платформе умной рекламы «МТС маркетолог». Сервисы платформы позволяют самостоятельно производить настройки, выбирать целевую аудиторию и продвигать услуги. Теперь МегаФитнес может запускать точечные смс-кампании для клиентов по любым параметрам и не тратить ресурсы на неподходящую аудиторию.



«МегаФитнес позиционирует себя как доступный спорт. Мы предлагаем такие цены на абонементы, которые доступны большинству людей, желающих поддерживать спортивную форму. Мы ограничены в бюджетах на продвижение и, как прочие компании, работаем в условиях очень нестабильного рынка. Поэтому для нас крайне важно находить новые инструменты информирования и взаимодействия с нашими потенциальными клиентами. При этом доступная цена не означает отсутствие сервиса. Напротив, минимальными вложениями мы автоматизировали и облегчили процесс дозвона к нам, а также легко контролируем процессы обслуживания со стороны наших консультантов», — отметил директор МегаФитнес Дмитрий Диденко.



Как сообщали ранее Юга.ру, абоненты МТС на Кубани стали чаще подключать сразу несколько услуг.