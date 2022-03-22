Абоненты МТС на Кубани стали чаще подключать сразу несколько услуг

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • МТС © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    МТС © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ПАО «МТС» сообщило, что в 2021 году количество абонентов, использующих ежемесячно более одной услуги, выросло вдвое

Активный прирост демонстрируют сервисы по блокировке спам-звонков — количество подключений удвоилось за прошедший год. Также среди наиболее востребованных сервисов — подключение онлайн-кинотеатра KION, получение кешбэка по программе лояльности МТС Cashback, а также подписка на МТС Music.

Кешбэком чаще пользуются люди старшего возраста — за прошлый год прирост в категории 60+ составил 20%. А KION наиболее активно подключают владельцы тарифов с домашним интернетом. В Краснодаре каждая третья семья, в квартире которой есть интернет МТС, также использует услуги мобильной связи и ТВ. Использование нескольких услуг в пакете позволяет снизить ежемесячные расходы на 30%.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС включила 4G в в малонаселенном хуторе Кубани.

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