С 1 апреля перестает работать бесплатный автобус из Краснодара в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»
29 марта ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» сообщила о временной приостановке бесплатного автобусного маршрута из Краснодара
В группе «ВКонтакте» торгово-развлекательного центра 29 марта опубликовали пост, в котором говорится, что с 1 апреля 2022 года бесплатный автобус до ТРЦ временно перестанет работать. О причинах такого решения не сообщается.
Отметим, что в феврале в автобусах этого маршрута проходил опрос. Пассажирам задавали вопросы:
- как часто вы посещаете ТРЦ;
- как часто вы используете бесплатный автобус (на этот вопрос некоторые отвечали, что «для пересадки»);
- какие есть пожелания к маршруту (на этот вопрос часто отвечали: «увеличить количество автобусов»).
Номера маршрутов, которые едут в ТРЦ, можно посмотреть по ссылке.
В самом ТРЦ Юга.ру рассказали, что сейчас автобус ходит от остановки Тургенева/Северная через улицу Калинина (далее через Тургеневский мост) каждые 20 минут. Причины временной приостановки маршрута там не раскрыли.
Ранее Юга.ру писали, что в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» закрылся магазин IKEA. Магазины крупной шведской сети IKEA в России закрылись с 4 марта до 31 мая. Такое решение компания приняла из-за ситуации в Украине, где сейчас проходит «специальная военная операция».