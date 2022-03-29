С 1 апреля перестает работать бесплатный автобус из Краснодара в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

29 марта ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» сообщила о временной приостановке бесплатного автобусного маршрута из Краснодара

В группе «ВКонтакте» торгово-развлекательного центра 29 марта опубликовали пост, в котором говорится, что с 1 апреля 2022 года бесплатный автобус до ТРЦ временно перестанет работать. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, что в феврале в автобусах этого маршрута проходил опрос. Пассажирам задавали вопросы: