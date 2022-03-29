С 1 апреля перестает работать бесплатный автобус из Краснодара в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

29 марта ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» сообщила о временной приостановке бесплатного автобусного маршрута из Краснодара

В группе «ВКонтакте» торгово-развлекательного центра 29 марта опубликовали пост, в котором говорится, что с 1 апреля 2022 года бесплатный автобус до ТРЦ временно перестанет работать. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, что в феврале в автобусах этого маршрута проходил опрос. Пассажирам задавали вопросы:

  • как часто вы посещаете ТРЦ;
  • как часто вы используете бесплатный автобус (на этот вопрос некоторые отвечали, что «для пересадки»);
  • какие есть пожелания к маршруту (на этот вопрос часто отвечали: «увеличить количество автобусов»).

Номера маршрутов, которые едут в ТРЦ, можно посмотреть по ссылке.

В самом ТРЦ Юга.ру рассказали, что сейчас автобус ходит от остановки Тургенева/Северная через улицу Калинина (далее через Тургеневский мост) каждые 20 минут. Причины временной приостановки маршрута там не раскрыли.

Ранее Юга.ру писали, что в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» закрылся магазин IKEA. Магазины крупной шведской сети IKEA в России закрылись с 4 марта до 31 мая. Такое решение компания приняла из-за ситуации в Украине, где сейчас проходит «специальная военная операция». 

Краснодар МЕГА Адыгея-Кубань Общественный транспорт

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С 1 апреля перестает работать бесплатный автобус из Краснодара в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»
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